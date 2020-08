Come cambierebbe il Napoli col 4-2-3-1: Fabian spostato nel tridente alle spalle di Osimhen

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista di interdizione, abituato a giocare in uno scudo a due, alle spalle della trequarti. Rino Gattuso sta studiando anche il 4-2-3-1, modulo che cambierebbe in determinate partite la posizione di Fabian Ruiz, come scrive La Gazzetta della Sport: "Con Veretout, si completerebbe la mediana e il 4-2-3-1 avrebbe gli uomini giusti. Veretout agirebbe al fianco di Zielinski con Fabian Ruiz che potrebbe essere spostato a destra, nel tridente alle spalle di Osimhen".