Commissione monstre per l'agente di Veiga dagli Arabi: è lo stesso di Neymar

Gabri Veiga ha scelto l'Arabia Saudita. Dopo aver atteso invano la Premier League e trattato per settimane il suo trasferimento a Napoli, il centrocampista spagnolo classe 2002 ha accettato la faraonica offerta dell'Al-Ahli FC, club storico di Gedda neo-promosso in Saudi Pro League protagonista questa estate di una faraonica campagna acquisti. Dall'Arabia arriveranno nelle casse del Celta Vigo i 40 milioni di euro della clausola risolutoria, per il giocatore invece ci sarà un contratto molto più oneroso rispetto ai due milioni di euro che aveva concordato col Napoli.

Soprattutto, una commissione molto più importante arriverà nelle casse del suo procuratore: Pini Zahavi. Il procuratore israeliano che un anno fa fu protagonista del grande trasferimento di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco al Barcellona e oggi, come i grandi agenti internazionali, s'è concentrato soprattutto sul mercato arabo, su quello che ormai anche per i procuratori è il nuovo eldorado.

Zahavi è colui che ha stilato l'incredibile contratto firmato da Neymar con l'Al Hilal: un accordo da 200 milioni a stagione più una lunga serie di benefit come un aereo privato, una villa di 25 stanze, 80 mila euro per ogni vittoria, 500mila per ogni post pubblicato sui social in cui promuoverà l'immagine dell'Arabia Saudita e un nuovo parco auto composto da una Bentley Continental GP, un'Aston Martin DBX, una Lamborghini Huracán, quattro Mercedes G Wagon, un altro SUV Mercedes e pure un furgone dello stess brand.

Dopo Neymar, Zahavi ha condotto anche un'altra trattativa con l'Arabia Saudita, ovvero quella che ha portato sempre all'Al Hilal il centravanti serbo Aleksandar Mitrovic: oltre 50 milioni di euro al Fulham, circa 75 milioni di euro al calciatore in tre anni. Adesso è il turno di Gabri Veiga, questa volta con l'Al-Ahli e il regista è sempre Pini Zahavi che, come tutti i più importanti procuratori internazionali, fa queste operazioni anche per posizionarsi con forza nel mercato arabo, il nuovo eldorado del calcio mondiale.