Como, solo tribuna per Ambrosino: il Napoli fa le sue valutazioni in ottica gennaio

Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli, non sta trovando spazio in questo inizio di stagione al Como. Per ora il giovane talento ha visto il campo solamente dalla tribuna, questo ha portato il club azzurro a fare dei ragionamenti in merito. Tenere fermo un giocatore per tutta una stagione è controproducente sia livello atletico per il ragazzo, che a livello economico per la dirigenza. Ecco che per gennaio si prefigura una nuova sistemazione per rilanciare il giocatore magari in qualche altra piazza di Serie B. Nel frattempo bisognerà vedere se ora con l’avvento del nuov tenico dei lariani Longo le cose cambieranno. A riportarlo è il portale SerieBnews.