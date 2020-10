Como, stretta finale per Ferrari del Napoli: Padova e Ternana in seconda fila

Si definirà nelle prossime ore il futuro Franco Ferrari, attaccante italo-argentino del Napoli. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW sull'ex Bari e Livorno c'è il Como in pole position (dopo aver valutato l'opzione Andrea Bianchimano del Perugia), con la volontà di chiudere a breve. Sempre in corsa, ma in seconda fila le ipotesi Padova e Ternana.