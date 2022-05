Con l'acquisto di Olivera il Napoli non è più in corsa per Parisi: può andare da Sarri

Parisi invece costa circa 15 milioni di euro. Il ragazzo è giovane e di talento, con i biancocelesti che adesso hanno molta meno concorrenza.

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

La Lazio ha bisogno di un terzino sinistro e come scrive Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Sarri ha fatto gli stessi nomi: Emerson Palmieri e Fabiano Parisi dell'Empoli. L'italo-brasiliano tornerebbe volentieri a lavorare con Sarri, ma tutto dipende dal Lione: se deciderà di riscattarlo bisognerà trattare con i francesi e le possibilità di prenderlo sarebbero nulle.

Da Emerson a Parisi

Emerson con il Chelsea è in scadenza nel 2024 e i Blues, riaccogliendolo a Londra, lo rimetterebbero sul mercato. Parisi invece costa circa 15 milioni di euro. Il ragazzo è giovane e di talento, con i biancocelesti che adesso hanno molta meno concorrenza, visto che il Napoli, con l'acquisto di Oliveira, non è più in corsa.