Concorrenza agguerrita per Tsimikas: ci pensa anche l'Inter per l'estate

L'Inter prepara i piani per il prossimo calciomercato. Sulle fasce dovrà arrivare almeno un rinforzo, se non due, con Ausilio e Marotta che presto torneranno a bussare alla porta del Chelsea per due profili che piacciono da tempo e che Conte conosce benissimo. Stiamo parlando di Marcos Alonso e di Emerson Palmieri, entrambi potenziali partenti dal club londinese. L'alternativa porta al nome del greco Kostas Tsimikas dell'Olympiacos, che da gennaio è finito anche nel mirino del Napoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.