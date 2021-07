Concorrenza dal Torino per Vecino? Il ds smentisce: "Non lo stiamo trattando"

Il Torino su Vecino? A sentire Davide Vagnati, ds del Torino, la risposta sarebbe no. Queste le poche parole rilasciate in esclusiva a L'Interista: "Smentisco categoricamente di contatti per Vecino, non lo stiamo trattando". Sull'uruguayano, in uscita dall'Inter, ci sarebbero anche gli occhi del Napoli di Spalletti che lo ha già allenato nell'esperienza in nerazzurro.