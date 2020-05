Concorrenza italiana per Jovic: ci pensa anche il Milan, ma il Real spara altissimo

Non c'è solo il Napoli in fila per Jovic del Real Madrid. Il talento serbo piace anche al Milan che cerca l'erede di Ibrahimovic. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il suo cartellino ora si aggira sui 40-50 milioni e il Real gli paga uno stipendio di circa cinque milioni di euro netti a stagione. Cifre importanti ma, al momento, fuori dalla portata del Milan. Che per questo valuta anche la pista Milik del Napoli.