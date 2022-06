Concorrenza per Deulofeu: lo vuole la Real Sociedad e l'Udinese spera nell'asta col Napoli

Mundo Deportivo scrive che l'attaccante dell'Udinese, di cui si parla molto in orbita Napoli, piace molto alla Real Sociedad.

Sirene spagnole per Gerard Deulofeu. Mundo Deportivo scrive che l'attaccante dell'Udinese, di cui si parla molto in orbita Napoli, piace molto alla Real Sociedad, che l'avrebbe messo in cima alla lista per rinforzare la rosa. I baschi - si legge sul quotidiano catalano - sarebbero pronti a investire 15 milioni per riportare l'ex Barcellona in Spagna. Potrebbero non bastare, però, se l'Udinese volesse sfruttare l'asta tra iberici e partenopei per ottenere una cifra maggiore.