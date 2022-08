Concorrenza per Lo Celso: lo vuole anche un altro club di Serie A

La certezza momentanea, per quanto riguarda il pacchetto di centrocampo, è che la Fiorentina vuole regalare a Italiano una mezzala di grande qualità.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La certezza momentanea, per quanto riguarda il pacchetto di centrocampo, è che la Fiorentina vuole regalare a Italiano una mezzala di grande qualità. La situazione attuale, analizzata stamani da La Nazione, porta al nome di Giovani Lo Celso: la variabile decisiva sarà il passaggio o meno del turno preliminare di Conference League. Inoltre, sottolinea il quotidiano fiorentino, la concorrenza del Villarreal sembra meno pesante rispetto a poche settimane fa. In ogni caso, una delle possibilità per l’acquisto dell’argentino è la cosiddetta opzione “ponte”, quella di un prestito con riscatto da esercitare nel 2023. Sull'argentino c'è anche il Napoli.