Concorrenza per Soumaré: anche un altro club di Serie A sul mediano del Leicester

Samuele Ricci è sempre più vicino a lasciare il Torino, corteggiato dalla Lazio che lo ha individuato come rinforzo adeguato per la rosa di Maurizio Sarri. Come scrive Tuttosport, il Toro è così alla caccia di un sostituto e dalla Francia l'ultimo nome che emerge è quello di Boubakary Soumaré, centrocampista di 24 del Leicester, retrocesso in Championship la scorsa stagione. Soumaré, in passato seguito da diverse italiane e in orbita anche per il Napoli, è valutato circa venti milioni e nelle ultime due stagioni con le Foxes, che lo hanno acquistato dal Lille, ha messo insieme circa cinquanta presenze tra Premier League e coppe.