Conferme da Firenze: "Oggi arriva Sirigu e Gollini va al Napoli"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella prima pagina di oggi, il Corriere Fiorentino riserva alla squadra di Italiano il seguente titolo: "Colpi in sospeso". Il riferimento è chiaramente al mercato invernale, che per il momento non ha portato nessuna novità di rilievo. Saltato l'arrivo di Brekalo, oggi si può chiudere per Sirigu dal Napoli e con Gollini che andrebbe invece in azzurro.