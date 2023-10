Conferme da Milano: contatti con Tudor negli ultimi 10 giorni, ha dato disponibilità se salta Garcia

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, ha parlato della situazione panchina Napoli e della posizione di Rudi Garcia tramite il suo account Twitter e confermato la nostra anticipazione: “Come raccontato ieri Igor Tudor ha declinato le avance della Salernitana per aspettare un club di prima fascia. Il croato ha avuto degli approcci col Napoli negli ultimi 10 giorni e ha dato la sua disponibilità a subentrare in caso di esonero di Rudi Garcia”.

