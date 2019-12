Conferme dal Portogallo: Danilo Pereira nel mirino, l'ha chiesto Gattuso

"Danilo Pereira nel mirino del Napoli". Titola così questa mattina il quotidiano portoghese A Bola, col centrocampista che sarebbe una espressa richiesta del tecnico Gattuso. Il problema, in questo caso, è legato alla valutazione del cartellino del giocatore: il Porto, per privarsi di una delle sue stelle, non accetterà cifre inferiori ai 40 milioni di euro.