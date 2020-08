Il Liverpool ad un passo da Kostas Tsimikas. Arrivano conferme dall'Inghilterra sulla trattativa tra i Reds e l'Olimpyacos per il laterale che piaceva molto anche al Napoli. Per i media inglesi è stato raggiunto l'accordo per 13 milioni di euro ed il calciatore a breve potrebbe effettuare le visite mediche.