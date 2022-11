Conferme su Mazzocchi, da Salerno: "Il Napoli affonda e De Sanctis ha già 2 sostituti"

Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana che ha rinnovato il contratto fino al 2026, potrebbe essere l’uomo giusto per il Napoli

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana che ha rinnovato il contratto fino al 2026, potrebbe essere l’uomo giusto per il Napoli di De Laurentiis che punta al suo terzo scudetto. Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nei piani del ds Giuntoli potrebbe esserci anche un’operazione di questo genere per il valore del calciatore granata convocato anche in nazionale dal ct Mancini. Su di lui ci sarebbero anche l’Inter e la Roma ma gli azzurri, anche per la posizione di vertice occupata, avrebbero un appeal particolare sul ragazzo.