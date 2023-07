Conferme su Tetê, il Napoli è favorito su due club italiani ma serve l'addio di Lozano

Tetè dello Shakhtar Donetsk è un’idea molto concreta nel caso in cui partisse Lozano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tetè dello Shakhtar Donetsk è un’idea molto concreta nel caso in cui partisse Lozano, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno in merito al rumors circolato nella giornata di ieri. Il Napoli per il talento classe 2000 - che si libera dallo Shakhtar - potrebbe battere la concorrenza di Fiorentina e Lazio se dovesse verificarsi la cessione del Chucky.