Contatti frequenti ADL-Giuffredi: si lavora al rinnovo di Di Lorenzo per 'anticipare il Man Utd

Gli occhi del Manchester United su Giovanni Di Lorenzo: bellissima la stagione in azzurro, la prima, per il terzino toscano, talmente positiva che i Red Devils si sono interessati a lui. Il Napoli lo sa e per questo motivo da settimane sono frequenti i dialoghi tra De Laurentiis e il suo agente, Mario Giuffredi, per porre le basi di un rinnovo di contratto che sa tanto di modo per blindare il calciatore. Perché l'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega che è quella l'unica volontà del Napoli.