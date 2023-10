Contatti Insigne-Sarri: sarebbe disposto a ridursi ingaggio pur di tornare in Italia

Una pista da seguire con attenzione nelle prossime settimane con Insigne che potrebbe essere allenato nuovamente dal suo vecchio maestro.

Lo ha rivelato questa mattina La Gazzetta dello Sport: Lorenzo Insigne potrebbe essere uno dei nomi che potrebbero rinforzare la squadra biancoceleste visto che l'ex capitano del Napoli si sente spesso con l'allenatore Maurizio Sarri. Due i i problemi principali per la Lazio: l'ingaggio percepito a Toronto da oltre 7 milioni di euro l'anno e il contratto in scadenza con i canadesi nel 2026. L'esterno d'attacco, dal canto suo, sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio pur di tornare in Italia: una pista da seguire con attenzione nelle prossime settimane con Insigne che potrebbe essere allenato nuovamente dal suo vecchio maestro.