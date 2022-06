Contatti Torino-Napoli per Petagna: sul centravanti c'è anche un altro club di A

I granata, dopo aver trattato a lungo Joao Pedro che però è seguito con forza anche da Monza e Salernitana, sono tornati a parlare col Napoli di Andrea

Nel valzer delle punte del campionato di Serie A, una delle squadre che balla di più è il Torino. I granata, dopo aver trattato a lungo Joao Pedro che però è seguito con forza anche da Monza e Salernitana, sono tornati a parlare col Napoli di Andrea Petagna che potrebbe lasciare gli azzurri e che piace molto anche alla Sampdoria. Per Dovbyk c'è molta distanza col Dnipro e allora resta in piedi la strada che porta a Piatek, che l'Hertha Berlino potrebbe lasciar partire ancora con la formula del prestito visto il contratto in essere fino al 2025. Vagnati è al lavoro per non sbagliare scelta vista la necessità di sostituire Belotti al centro dell'attacco. A riportarlo è Tuttosport.