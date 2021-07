Contatto con l'agente di Koulibaly: nessuna offerta concreta, il Napoli spara ancora alto

Negli ultimi giorni c'è stato un nuovo contatto tra il Napoli e Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, che ha voluto un chiarimento sulla valutazione del difensore senegalese. Dal club azzurro la risposta è stata secca: 65 milioni di euro per cederlo. Per questo il manager non ha neanche preso in considerazione l'offerta da 35 milioni che stava pensando di avanzare il PSG. Ad oggi, però, non ha nulla di concreto tra le mani. Per questo, alla fine, Koulibaly potrebbe anche restare. A riportarlo è Il Mattino, come si apprende da Tuttomercatoweb.com.