Conte e il Tottenham ai titoli di coda: l’avventura può finire già in settimana

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

Antonio Conte e il Tottenham, siamo ai titoli di coda. Trovano conferma le notizie di pochi minuti fa emerse in Inghilterra. Dopo la sfuriata contro la società degli scorsi giorni, si avvia alla conclusione l'avventura di Conte a Londra. Potrebbe interrompersi già in settimana e al suo posto, come traghettatore, subentrargli Ryan Mason. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com.