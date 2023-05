Conte-Klopp sogni proibiti: ingaggi super e non rientrano nelle strategie di ADL

A proposito di sostituti di Spalletti, Antonio Conte (così come Jurgen Klopp) è un sogno proibito e proibitivo

A proposito di sostituti di Spalletti, Antonio Conte (così come Jurgen Klopp) è un sogno proibito e proibitivo, considerando che al Tottenham percepiva 12 milioni. Un importo analogo sarebbe necessario per strappare Roberto De Zerbi al Brighton, pagando la clausola rescissoria, ma il tecnico, dopo aver centrato un’incredibile qualificazione in Europa League, non ha alcun interesse a lasciare la Premier League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.