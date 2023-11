Conte, Palladino, Thiago Motta e non solo: tutte le idee di ADL per giugno

Focus allenatore in vista del futuro sul quotidiano Il Roma oggi in edicola

Focus allenatore in vista del futuro sul quotidiano Il Roma oggi in edicola: "Al patron piace ovviamente Antonio Conte, al quale (si dice) avrebbe aperto all’ipotesi di rivedere l’assetto per una nuova figura dirigenziale, probabilmente un nuovo direttore sportivo o una sorta di dg. Ma se Conte dovesse allontanarsi il nome che stuzzica Aurelio è quello di Raffaele Palladino in scadenza col Monza. Piacciono ancora Thiago Motta e Italiano, ma ormai troppo chiacchierati. Altro nome monitorato è quello di Franceso Farioli, che col Nizza sta facendo benissimo. Ma l’Italiano tratta il rinnovo e sembra orientato ad accettarlo".