Contini ai saluti: nel weekend il Napoli lo libererà, lo attende la Sampdoria

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Nikita Contini non vestirà la maglia azzurra per questa stagione, come la scorsa d'altronde. Il portiere classe '96, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, attende che il Napoli lo liberi per trasferirsi alla Sampdoria. Una cosa che potrebbe accadere nel weekend.