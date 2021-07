Contini al Crotone: il Napoli ha già scelto il suo terzo portiere

Inizia a delinearsi la situazione portieri in casa Napoli come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Contini dovrebbe andare in prestito al Crotone, ha chiesto che il Napoli mantenga la promessa di mandarlo a giocare dopo una stagione da terzo portiere, ruolo che spetterà ad Idasiak. S’attende il rientro di Meret (3 agosto) e Ospina (domani) per accelerare sul prestito di Contini. Dopo il ritiro di Castel di Sangro, il portiere polacco dovrebbe prolungare il contratto e svolgere un doppio ruolo: difendere la porta della Primavera e fare il terzo portiere in prima squadra".