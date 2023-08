"Contratto da rispettare", qual era il senso delle parole di ADL su Osimhen

Ma se dieci appuntamenti non sono stati sufficienti per prendere carta e penna, ce ne è sempre almeno un undicesimo

Le parole non si interpretano e, si legge sul Corriere dello Sport, quando De Laurentiis parla «di contratto da rispettare» sistema, sino a prova contraria, un punto sulla questione: per ora, si procede così, senza ritocchini, poi si capirà se esisteranno i margini per accontentare Osimhen e soprattutto il Napoli, che ha una sua politica dalla quale vuole derogare ma senza esagerare, arrivando sino al 2027 ma senza dissanguarsi. Ma se dieci appuntamenti non sono stati sufficienti per prendere carta e penna, ce ne è sempre almeno un undicesimo per avvicinarsi, stringersi la mano e stappare lo spumante.