Coppa al PSG ed il Lione è fuori dall'Europa dopo 20 anni: una rivale in meno per il Napoli in EL

L’ultima Coppa di Lega della storia francese (dalla prossima stagione non si giocherà più) l'ha vinta il Paris Saint Germain, battendo ai rigori 6-5 il Lione (0-0) ai cali di rigore. Nulla da fare dunque per la squadra di Garcia, che sperava nella vittoria anche per guadagnarsi l’accesso alla prossima Europa League. Dopo oltre 20 anni, il Lione non giocherà in Europa nella prossima stagione. Una rivale in meno per il Napoli nella caccia al trofeo europeo (qui il focus sulle qualificate) e la possibilità di superare e staccare il Lione. Il Napoli ed i francesi infatti in questo momento dividono il 16esimo poosto con 77.000: il Napoli avrà un'intera stagione europea per mettersi alle spalle una compagine spesso davanti negli ultimi anni.