Corbo: "ADL e Gattuso non hanno chiesto scusa. Devono spiegare una cosa ai tifosi"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "De Laurentiis e Gattuso, i duellanti, l’hanno chiusa in un attimo. Il presidente manda un tweet un minuto dopo la partita con il Verona, forse preparato prima. Andava bene in caso di vittoria, pareggio e sconfitta. Un formale saluto e la solita promessa. No, De Laurentiis e Gattuso non hanno chiesto scusa. Non hanno spiegato perché il Napoli per metà campionato è stato diretto da una coppia che si era scissa. Come se in un aliscafo, il comandante si nascondesse tra i passeggeri e il direttore di macchina procedesse da solo governando sia timone che motore".