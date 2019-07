Corbo: "Cavani lancia segnali al Napoli ma spara 15 milioni! Gli azzurri fingono di non sentire..."

Nel suo editoriale per Repubblica si torna a parlare di Edinson Cavani. Lo fa il giornalista Antonio Corbo, che scrive: "Da Parigi fa sapere di voler tornare in Italia un altro volubile bomber: Cavani, ci risiamo? Si rimette sul mercato ogni anno, lancia segnali al Napoli, ma al primo contatto spara 15 milioni. Capitolo chiuso. Puntuale come le zanzare ogni estate riappare Cavani. Il Napoli ne sente il ronzio. Sono apparse ieri le prime righe. Ma il Napoli finge di non leggere nè sentire".