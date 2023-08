Corbo punge Osimhen sul rinnovo: "Infanzia difficile lo porta ad essere avido: quando firmerà?"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Repubblica, Antonio Corbo, parlando delle dichiarazioni di Victor Osimhen

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Repubblica, Antonio Corbo, parlando delle dichiarazioni di Victor Osimhen: "Un minuto dopo aver detto che darebbe tutto per la squadra, lui fa capire che non c'è ancora il punto d'incontro e che stanno trattando col presidente. Sembra il contratto del secolo. Osimhen è un implacabile bomber, ma è anche un furbo che va raccontato. Viene da un'infanzia che non è come la nostra con la nutella, lui resta orfano, mantiene i fratelli vendendo acqua ai semafori e questo l'ha portato ad avere cultura del sacrificio ma anche un'avidità di denaro e non si capisce del perché non ci sia la firma nonostante tutti i passi in avanti.

Il suo manager ha fatto 11 volte la strada del ritiro. Deve decidersi, sta tenendo il club per la gola. Spero si arrivi presto alla fine del mercato".