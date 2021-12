Corinthians, caccia al colpo Cavani in attacco: Diego Costa è l'alternativa

Il Corinthians è a caccia del colpo grosso sul mercato in vista del nuovo anno. Un colpo, questo, per l’attacco con due obiettivi ben chiari nel mirino: Edinson Cavani del Manchester United e Diego Costa dell’Atletico Minuirò. Come riporta Globo Esporte l’uruguaiano piace anche a molti club europei e questo non aiuta la formazione di San Paolo che, in più, ha la necessità che il giocatore risolva il suo contratto con i Red Devils per poterlo ingaggiare a parametro zero. Più semplice, invece, la pista che porta all’ex Chelsea che ha già comunicato al suo club la volontà di cambiare aria.