CorMezz - Atletico su James ma non tutti lo vogliono: molti spingono per Icardi o Higuain

James Rodriguez è a Madrid ma nessuno l’ha visto, non ci sono tracce sul suo arrivo. Mendes, il vero regista dell’operazione, predica silenzio e continua a lavorare sotto traccia, l’Atletico Madrid spinge per le cessioni di Correa al Milan, ma saltando la cessione di Andrè Silva al Monaco, l’operazione si rallenta e il Napoli osserva fiducioso. Lo sponsor del colombiano è il Cholo Simeone, nella dirigenza dei colchoneros non tutti sono convinti di «El Bandido» e preferirebbero l’assalto ad una punta come Icardi o Higuain. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.