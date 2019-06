CorMezz conferma: Atletico Madrid-Insigne, ritorno di fiamma: contatti tra il ds e Ancelotti

"Il doppio movimento Insigne-Lozano orchestrato da Raiola suonerebbe una musica di diverso spessore nelle casse del club di De Laurentiis. Oltre i colloqui delle scorse settimane con l’Inter, su Insigne c’è l’Atletico Madrid, che sta trattando anche Hysaj, ci sono stati intensi contatti tra Ancelotti e Berta che ne ha parlato anche con Giuntoli". Sì, perché all'Atletico Madrid Lorenzo Insigne piace da tempo e già ci aveva pensato in passato, ma adesso c'è il ritorno di fiamma da tenere sottocchio vista la situazione del capitano. Il Corriere del Mezzogiorno scrive così e aggiunge:

"Un anno fa ci fu la prima scintilla, la proposta di un quinquennale a 7,5 milioni di euro che Insigne non ha voluto cogliere dopo che Ancelotti l’aveva blindato. Sulla valutazione c’è una distanza molto ampia, per l’Atletico Madrid la cifra giusta oscilla intorno ai 55 milioni di euro. I colchoneros stanno per definire ufficialmente l’acquisto di Joao Felix dal Benfica e la cessione di Griezmann al Barcellona con cui hanno discusso anche di Ousmane Dembele ma i blaugrana lo ritengono incedibile, hanno detto no anche a Liverpool e Psg nonostante la trattativa per Neymar. Insigne, che piace per duttilità, qualità tecniche e resistenza aerobica a Simeone, potrebbe tornare di moda".