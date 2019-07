CorMezz - Contatti fitti con l'entourage di Icardi, nodo diritti d'immagine: due ipotesi per risolverli

Il Napoli su Mauro Icardi è vigile, i contatti con l’entourage sono costanti, c’è il nodo dei diritti d’immagine in Argentina, De Laurentiis dovrebbe lasciarglieli con un ingaggio intorno ai 5,5-6 milioni oppure alzare lo stipendio intorno ai 7,5 per fargli rinunciare agli emolumenti previsti da un contratto in essere con la Nike ma l’assalto a Maurito è condizionato dal futuro di Milik. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.