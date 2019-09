CorMezz - Focus rinnovi: torna il sereno con Milik, possibile prolungamento anche per Allan e Fabian

La trattativa per il rinnovo del contratto di Arek Milik è in corso con le parti più serene rispetto a qualche mese fa. Su Allan c’è una traccia di dialogo avviata ai tempi in cui fu respinto l’assalto del Paris Saint Germain, nei prossimi mesi dovranno esserci dei contatti con Alvaro Torres, agente di Fabian Ruiz, per discutere il contratto dopo i tentativi di Real, Atletico Madrid e Manchester United. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.