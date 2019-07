CorMezz - Icardi è il sogno di ADL! Scelta la strategia per acquistare l'argentino

Il vero sogno di Aurelio De Laurentiis per il mercato è Mauro Icardi dell'Inter. Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno è lui il Mister X che intriga la dirigenza azzurra. Il quotidiano spiega che la strategia del Napoli per l'argentino è la seguente: prima si trova l'accordo col suo entourage, poi si parla con l'Inter, con cui non è ancora partita nessuna trattativa. Tra gli obiettivi resta sullo sfondo Pepè che, però, costa tanto e sul quale ci sono diverse società.