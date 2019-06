CorMezz - Ilicic fa un assist al Napoli: accordo raggiunto da tempo col giocatore, si tratta con l'Atalanta

Le parole di Josip Ilicic sono un assist per il Napoli. La società aveva trovato da tempo l'intesa col giocatore per un triennale da 2,2 milioni di euro a stagione. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il Napoli è alla finestra e attende l'evoluzione dei fatti. Poi dovrà trattare con l'Atalanta cercando d'inserire nell'affare anche il cartellino di Roberto Inglese. Ilicic è tra le opzioni per l'attacco, ma tra le linee la prima scelta resta sempre Lozano del Psv.