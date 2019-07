CorMezz - Incontro con Lozano e Raiola a Montecarlo: il messicano può arrivare senza cedere Insigne

Il Napoli fa sul serio per Hirving Lozano. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che nel weekend che Giuntoli ha trascorso con Raiola a Montecarlo, c’è stato un incontro anche con Lozano, le parti si sono aggiornate sull’accordo già raggiunto qualche settimana fa. Bisogna risolvere la questione dei diritti d’immagine, convincere il Psv Eindhoven a fare uno sconto sui 50 milioni chiesti, missioni non impossibili ma che possono diventare concrete soltanto dopo le cessioni. Una cosa è certa, per il quotidiano: non serve cedere Insigne per Lozano.