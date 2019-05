CorMezz - Interesse concreto per Veretout, ma prima bisogna cedere: il Psg torna su Allan?

E' concreto l'interesse del Napoli per il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, ma l'affare non è ancora concluso. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il Napoli dovrà prima cedere per acquistare il nuovo centrocampista. Allan, ad esempio, continua a piacere al Psg ma le offerte ufficiali sono ferme dallo scorso gennaio. Il Psg guarda anche in casa Lione: piace Ndombele.