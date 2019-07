CorMezz - James-Napoli, si può chiudere anche questa settimana: la cifra definitiva

Ultime sul futuro di James Rodriguez sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "Il Real Madrid sta sfoltendo l’organico, ha incassato circa 130 milioni dalle cessioni di Kovacic, Llorente, De Tomas e Theo Hernandez, il Decreto Crescita dimezzerebbe l’impatto fiscale dell’operazione da gennaio 2020 in poi. Per James Rodriguez è pronto uno stipendio di 6,5 milioni a stagione, il Napoli preferirebbe la soluzione prestito ma non è escluso l’acquisto a titolo definitivo su cui insiste Florentino Perez, la distanza tra le parti è inferiore ai 5 milioni di euro. Il Real Madrid chiede 50 milioni di euro, De Laurentiis lavora per abbassare il costo, si potrebbe chiudere a 45 milioni di euro più 5 di bonus anche nel corso di questa settimana".