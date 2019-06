CorMezz - Juve ha parlato di Koulibaly con Ramadani: ma il Napoli non tratta neanche

La Juventus, con Sarri, diventa anche un pericolo sul mercato. Fali Ramadani è l’intermediario che ha sbloccato il trasferimento di Sarri e ha parlato con Paratici anche di Koulibaly. Il Napoli risponde con un secco «no» ma non c’è solo il club bianconero, si sono mossi anche il Real Madrid, il Manchester United e soprattutto il Liverpool che sogna la coppia con Van Dijk. Un anno fa il Napoli ha rifiutato una proposta dello United di 104 milioni di euro, l’idea è rinviare tutto alla prossima estate, quando sarà attiva la clausola rescissoria di 150 milioni. Nulla può essere escluso, dagli ambienti del mercato filtra che il Napoli non inizia neanche a discuterne per una cifra inferiore ai 120 milioni di euro. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.