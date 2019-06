CorMezz - Koulibaly non si muove da Napoli! Messaggio a Psg e United sulla clausola

Fali Ramadani, il grande protagonista della trattativa per il trasferimento di Sarri alla Juventus, è anche l’agente di Kalidou Koulibaly, in questi giorni è stato avvistato a Milano. Il probabile arrivo dell’ex allenatore del Napoli sulla panchina della Juventus alimenta le voci di mercato ma il Napoli su Koulibaly ha alzato il muro: Kalidou non si tocca. La clausola di 150 milioni di euro, valida solo per l’estero, avrà valore dalla prossima estate, quella del 2020, il Manchester United e il Paris Saint Germain, le squadre più interessate al difensore senegalese, sono state avvisate. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.