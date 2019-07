CorMezz - La Samp prova il sorpasso sul Torino: presentata offerta da 24mln per Verdi

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che dovrebbe andare via dal Napoli Simone Verdi, la Sampdoria ha presentato un’offerta di 24 milioni e spinge per superare il Torino che, però, è in cima ai desideri dell’esterno offensivo azzurro che ieri in amichevole ha segnato due gol.