CorMezz - La Samp spinge per Verdi che preferisce il Torino: ADL fa una richiesta a Cairo

Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il mercato in entrata è strettamente legato a quello in uscita: la Sampdoria spinge per Verdi che, però, preferisce il Torino ma il Napoli vuole che il club del presidente Cairo alzi l’offerta, s’avvicini a quella blucerchiata, bisogna superare la quota dei 20 milioni riguardo alla parte fissa per convincere De Laurentiis