CorMezz - Napoli in vantaggio per Veretout, Diawara destinato alla Premier. Hysaj aspetta Sarri

La Roma, l’Atalanta e il Siviglia si sono fatte avanti per Veretout ma il Napoli resta in pole per l’intesa di massima con l’entourage e Commisso ha ufficialmente aperto alla cessione, il Watford e il Wolverhampton si sono mossi per Diawara che vuole giocare la Champions League e attende il Tottenham almeno fino al rientro dalla Coppa d’Africa. L’Atletico Madrid ha offerto 15 milioni per Hysaj che aspetta l’arrivo di Sarri alla Juventus, il Milan di Giampaolo può puntare su Mario Rui, il Parma dovrebbe riscattare Sepe e puntare su Grassi per un’altra stagione. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.