CorMezz - Nome nuovo per il terzino sinistro: piace il '96 Reguilon del Real Madrid

Nome nuovo per la difesa del Napoli. Si tratta di Sergio Reguilon, terzino sinistro classe 1996 del Real Madrid. Un'idea per il Napoli che, quando cederà Mario Rui, dovrà acquistare un sostituto che sia alternativo a Ghoulam. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno. Reguilon ha disputato 18 presenze nell'ultima stagione, di cui 14 in campionato.