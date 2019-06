CorMezz - Ospina "sponsor" per James al Napoli: si lavora all'acquisto di entrambi

Uno degli sponsor nella trattativa per James Rodriguez è il suo connazionale David Ospina, il Napoli ha più volte comunicato di voler puntare ancora su di lui. Oltre al riscatto automatico al raggiungimento di 25 presenze che non si è verificato per Ospina, negli accordi tra l’Arsenal e il Napoli c’è una clausola che consente al Napoli di acquisire il cartellino del giocatore a 3,5 milioni di euro entro il 15 giugno. De Laurentiis non l’ha esercitata, la sensazione è che a partire dalla prossima settimana i due club cerchino una nuova intesa sulle cifre. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.