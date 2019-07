CorMezz - Perez infuriato dopo il ko con l'Atletico: così ha imposto a Zidane la permanenza del suo pupillo

Il Real Madrid ha comunicato a James Rodriguez la volontà di trattenerlo nell’organico a disposizione di Zidane nonostante l’allenatore abbia più volte comunicato che non rientra nei suoi piani. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno spiega che la partenza di Ceballos in prestito all’Arsenal, l’infortunio di Asensio e la goleada subita dall’Atletico hanno fatto infuriare Florentino Perez che ha scelto d’imporre a Zidane la permanenza di un suo storico pupillo come James Rodriguez. Il Napoli è alla finestra, attende l’evoluzione dei fatti, bisogna capire come andrà l’assalto a Pogba e in che modo procederanno le trattative in uscita per Mariano Diaz e Bale.