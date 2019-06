CorMezz - Sampdoria su Verdi: spunta la formula dell'affare ma c'è distanza col Napoli

La Sampdoria spinge per acquistare Simone Verdi. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il club blucerchiato vorrebbe acquistarlo in prestito oneroso con diritto di riscatto ma c’è ampia distanza sulle cifre, il Napoli chiede 20 milioni. Si tratta e ci vorrà tempo per raggiungere, eventualmente, la fumata bianca.